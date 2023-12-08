Три гостя выставки-форума «Россия» выиграли путевки в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. На ВДНХ в рамках проведения Дня Удмуртии на международной выставке-форуме «Россия» разыграли туристические путёвки в республику. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, их обладателями стали сразу трое гостей выставки. Среди них — жительница Москвы, учитель Елена Скворцова, также работающая на выставке экскурсоводом.

«В этот день на выставке я сопровождала группу гостей из Удмуртии. И, конечно, мы не могли пройти мимо стенда «Мы из Удмуртии». Он показался мне отличным. Успела взять автограф у биатлониста Ивана Черезова, послушать «Бабушек из Бураново» — они шикарные, чудесные, дай Бог им здоровья, пусть они ещё долго радуют нас своим творчеством! А потом услышала про розыгрыш, вытянула квиточек — и удача оказалась на моей стороне! Обрадовалась — не то слово! Про Удмуртию пока знаю, что тут жил оружейник Михаил Калашников и есть свой Дед Мороз», – рассказала Елена. В мини-путешествие она поедет вместе с дочкой.

Еще один из счастливчиков — Алексей Семакин, который уже долгое время работает и живёт в Москве. А родился он в Удмуртии.

«Я из деревни в Ярском районе. Потом долго жил в Норильске, там встретил свою жену. В этом году мы с ней отмечали 20 лет совместной жизни. Сейчас я работаю управляющим в одной из московских компаний. Специально узнавал, когда будет День Удмуртии на ВДНХ, поэтому 5 декабря я оказался там совсем не случайно. Стенд – хорош! Всё такое родное, знакомое и милое сердцу. Пообщался с людьми, посмотрел выступления, записывал все на видео, а вот перепечек не успел поесть. Когда вытянул счастливый билет, первое, о чем подумал, честно, — отпустят меня или нет с работы, — улыбаясь, рассказывает Алексей. — В итоге — отпустили! Поедем на мою малую родину с женой — она ни разу не была в Удмуртии и даже не представляет, где она расположена. Всё ей покажу и расскажу!»

Победителей ждёт путешествие в республику на Старый Новый год. В программе двухдневной поездки — экскурсии по Ижевску с его оружейной историей и удмуртской кухней, экскурсии в музей П. И. Чайковского в Воткинске в атмосфере дворянской усадьбы середины XIX века.

А ещё — встреча с новогодним удмуртским волшебником Тол Бабаем в его сказочной усадьбе в живописном селе Шаркан, которое называют «удмуртской Швейцарией».

Развитие этнокультурного туризма и интереса у жителей к путешествиям по стране является важной целью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По его же поручению организована и выставка-форум «Россия» (0+) на ВДНХ.