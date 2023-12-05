Глава Удмуртии раскрыл тайны внутренней красоты республики для гостей ВДНХ

Москва. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал стенд «Мы из Удмуртии» на выставке-форуме «Россия» (0+) для федеральных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, 5 декабря на ВДНХ проходит День Удмуртии, а сама выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина. Александр Бречалов пригласил гостей выставки и всех жителей страны не только посетить региональный стенд на ВДНХ, но и обязательно приехать в Удмуртию на новогодние праздники.

«Самая большая ценность нашей республики – это люди. Поэтому наш стенд и вся программа сегодняшнего дня – про людей и для людей», – рассказал Александр Бречалов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Удмуртия – кузница инженеров, потому что мощный оборонно-промышленный комплекс сформировал на годы устойчивый тренд на развитие инженерных специальностей. Это отражается и в ранней профориентации школьников, а также в поддержке этого процесса заводами и предприятиями региона.

Глава Удмуртии также отметил, что в республике дефицит кадров, открыто более 20 000 вакансий; а безработица в республике — на историческом минимуме.

«Мы запускаем программу «Работай в Удмуртии», которая мотивирует людей из других регионов переезжать в республику и возвращаться в неё. Наши предприятия готовы субсидировать процентную ставку по льготной ипотеке, у нас много предложений для тех специалистов, кто готов переехать к нам в регион», – отметил Александр Бречалов.

Он также напомнил, что в декабре с гендиректором «Автоваза» Максимом Соколовым в Ижевске планируют открыть промышленное производство Lada e-Largus.

«Не могу не сказать про беспилотники, которые собираются в нашей республике. Это беспилотники самого широкого назначения, в том числе – гражданского. На сегодня каждый десятый беспилотник производится в Удмуртии, но думаю в 2030 году каждый второй беспилотник будет наш», – добавил Александр Бречалов.

При этом он подчеркнул, что рост экономики в регионе обеспечивает не только ОПК и крупное производство, но и талантливые предприниматели, в том числе на селе.

«Рост экономики по этому году будет больше, чем 115%, причём вклад в экономику и в рост экономики – это не только оборонные предприятия, но и малый и средний бизнес, что для нас очень важно. Мы для себя избрали такой ключевой тренд по развитию МСП, потому что он делают более гибкой нашу экономику, менее зависимой от нефтяной промышленности и оборонки. Плюс – наше село. Удмуртия занимает второе место в ПФО и третье место по стране по производству молока. Наши селяне тоже делают серьезный вклад в развитие экономики», – отметил глава Удмуртии.

Также он пригласил всех жителей России выбрать Удмуртию как регион для новогоднего путешествия.

«Скоро Новый год и я не могу не отметить, что Удмуртия – туристическая и гостеприимная. Мы ждём гостей! У нас есть свой Дед Мороз – Тол Бабай, у нас богатая гастрономическая программа, поэтому всех приглашаю на новогодние праздники и на День пельменя с 5 по 10 февраля», – сказал глава Удмуртии на ВДНХ.