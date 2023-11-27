5 декабря на ВДНХ выступит удмуртский коллектив «Бабушки из Бураново»

Москва. 5 декабря в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве (0+) пройдёт День Удмуртии. Мероприятие продемонстрирует национальный колорит республики, её достижения и возможности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В мероприятиях Дня Удмуртии примет участие фольклорный коллектив «Бабушки из Бураново», ставший известным после конкурса «Евровидение» в 2012 году. Тогда удмуртские бабушки заняли второе место. Также коллектив известен исполнением песен Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также удмуртских народных песен.

«Бабушки из Бураново» проведут мастер-класс по приготовлению перепечей, расскажут о вкусных начинках и истории блюда. Во второй половине дня 5 декабря в зоне культурных проектов «Бабушки из Бураново» дадут концерт.

Выступление коллектива пройдёт в формате открытого общения. Участницы группы расскажут о себе, влиянии «Евровидения» на их жизнь и жизнь села Бураново. В ходе концерта «Бабушки из Бураново» исполнят удмуртские народные песни, известные хиты и песни собственного сочинения. Кроме того, в программе музыкальная викторина, победители которой получат из рук бабушек удмуртские обереги – куклы-закрутки с разными пожеланиями.

Мастер-класс по приготовлению перепечей пройдёт с 12:30 до 16:00 по московскому времени в павильоне «Дом российской кухни». Концерт начнётся в зоне культурных проектов в 17:20.

Международная выставка-форум «Россия», организованная по поручению президента России Владимира Путина, продлится до 12 апреля. Вход бесплатный. Мероприятия 0+