Жители Удмуртии могут стать частью команды на стенде республики на выставке «Россия»

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут стать частью команды республики на ВДНХ в рамках выставки «Россия» (0+). Об этом сообщает Агентство по туризму УР.

«Стенд «Мы из Удмуртии!» на выставке «Россия» на ВДНХ отмечают, как самый душевный, человечный, гостеприимный. И неспроста! С открытия выставки 4 ноября об Удмуртии здесь с воодушевлением рассказывают её жители, которые очень её любят и много о ней знают», — говорится в сообщении.

Работу выставки «Россия» продлили до 8 июля, чтобы её успели посетить все желающие; их уже более 9 млн человек, и поток не ослабевает. У жителей Удмуртии появилась возможность стать частью этой истории, представить республику на всероссийском и международном уровне.

«Мы приглашаем сотрудников сферы культуры, туризма, гидов и экскурсоводов, журналистов стать участниками нашей команды на стенде «Мы из Удмуртии!» в Москве на ВДНХ. Всех, кто гордится родной Удмуртией и знает о ней много интересного», — призывает госорган.

В Агентстве отметили, что будет хорошо, если до 8 июля потенциальный стендист сможет поехать как минимум два раза, каждый выезд — на неделю; представлять Удмуртию на стенде нужно будет 6 дней ежедневно.

Со своей стороны организаторы предоставят билеты до Москвы и обратно, жильё, обеды, униформу стендиста (она останется навсегда).

Чтобы предложить свою кандидатуру, нужно заполнить анкету по ссылке.