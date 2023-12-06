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Театр «Айкай» представил в Москве обряд удмуртской свадьбы

10:30, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Театр «Айкай» представил в Москве обряд удмуртской свадьбы
10:30, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
266
0
#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#Айкай\n#удмуртская культура
Фото: Кадр из видео
266
0

Выступление состоялось в День Удмуртии на ВДНХ.

Москва. Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» представил на ВДНХ обряд удмуртской свадьбы. Выступление состоялось в рамках Дня Удмуртии на выставке-форуме «Россия» (0+). Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях.

Обряд национальной свадьбы воссоздали по этнографическим канонам. Зрители увидели все этапы обряда, которые проводились во второй половине ХХ века у южных удмуртов. 

Напомним, выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина.

10:30, 06 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
266
0
#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#Айкай\n#удмуртская культура