Театр «Айкай» представил в Москве обряд удмуртской свадьбы

Москва. Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» представил на ВДНХ обряд удмуртской свадьбы. Выступление состоялось в рамках Дня Удмуртии на выставке-форуме «Россия» (0+). Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях.

Обряд национальной свадьбы воссоздали по этнографическим канонам. Зрители увидели все этапы обряда, которые проводились во второй половине ХХ века у южных удмуртов.

Напомним, выставка-форум «Россия» организована по поручению президента страны Владимира Путина.