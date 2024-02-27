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Россиянин надул и порвал 14 грелок за 5 минут ради мирового рекорда

13:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россиянин надул и порвал 14 грелок за 5 минут ради мирового рекорда
13:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Россия\n#выставка\n#ВДНХ\n#выставка-форум «Россия»\n#спорт\n#рекорд\n#достижения\n#экстремальные рекорды
Фото: darudar.org
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Сергей Агаджанян известен как «Русский Халк» благодаря множеству видео в интернете.

Москва. Мастер-класс по разрыванию медицинских грелок с помощью собственных легких показал на международной выставке «Россия» на ВДНХ Сергей Агаджанян. За 5 минут атлет справился с 14 резиновыми баллонами, передает «МИР 24».

Это достижение является мировым рекордом, сообщает телеканал. Предыдущий рекорд – 25 грелок за 12 минут 22 секунды – также принадлежит «Русскому Халку». Данное прозвище он получил от комментаторов видеороликов со своим участием.  

Отмечается, что для подобных достижений нужно иметь развитую сердечно-сосудистую систему и сильные мышцы грудной клетки. Помимо разрывания грелок, Сергей Агаджанян передвигает автобусы, трамваи и поезда. 

Кстати, 20 лет назад атлет оказался в инвалидном кресле. На реабилитацию ушли годы. Зато теперь Агаджанян популяризирует спортивный образ жизни. Его ролики в интернете должны не просто развлечь детей, но и побудить их самим заняться атлетикой, считает «Русский Халк».

13:06, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Россия\n#выставка\n#ВДНХ\n#выставка-форум «Россия»\n#спорт\n#рекорд\n#достижения\n#экстремальные рекорды