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Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие в Московской неделе моды

10:45, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие в Московской неделе моды
10:45, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
308
0
#Удмуртия\n#Москва\n#ВДНХ\n#мода
Фото: unsplash.com (Hannah Morgan)
308
0

Заявки принимаются до 24 января.

Москва. Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие во Второй Московской неделе моды (18+). Как сообщает пресс-служба Агентства по туризму республики, она пройдёт с 1 по 8 марта; показы состоятся в конференц-зале 75-го павильона ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» (0+).

Подать заявку на участие в показе Московской недели моды могут дизайнеры и бренды одежды, готовые предоставить коллекцию, которая не демонстрировалась ранее, состоящую не менее чем из 20 образов.

Приём заявок продлится до 24 января 2024 года. Они принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды, аксессуаров и обуви.

Кроме того, для дизайнеров и брендов открыт приём заявок на участие по направлениям шоурум и маркет.

В программе:

- 1 марта — большой гала-показ моды российских регионов;

- 2-7 марта — показы дизайнеров из российских регионов;

- 8 марта — большой гала-показ российских школ моды.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке на сайт Московской недели моды.

10:45, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
308
0
#Удмуртия\n#Москва\n#ВДНХ\n#мода