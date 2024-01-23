Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие в Московской неделе моды

Москва. Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие во Второй Московской неделе моды (18+). Как сообщает пресс-служба Агентства по туризму республики, она пройдёт с 1 по 8 марта; показы состоятся в конференц-зале 75-го павильона ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» (0+).

Подать заявку на участие в показе Московской недели моды могут дизайнеры и бренды одежды, готовые предоставить коллекцию, которая не демонстрировалась ранее, состоящую не менее чем из 20 образов.

Приём заявок продлится до 24 января 2024 года. Они принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды, аксессуаров и обуви.

Кроме того, для дизайнеров и брендов открыт приём заявок на участие по направлениям шоурум и маркет.

В программе:

- 1 марта — большой гала-показ моды российских регионов;

- 2-7 марта — показы дизайнеров из российских регионов;

- 8 марта — большой гала-показ российских школ моды.

Подать заявку и узнать подробности можно по ссылке на сайт Московской недели моды.