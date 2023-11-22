На выставке «Россия» в Москве пройдёт концерт «Мы из Удмуртии»

Москва. Россия. Концерт «Мы из Удмуртии» (0+) пройдёт в рамках Дня региона на главной сцене международной выставки-форума «Россия» (0+), организованной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Основой концерта, который будет идти два часа, лёг рассказ о прошлом, настоящем и будущем Удмуртии.

«Это будет настоящий концерт-презентация, где мы расскажем и покажем гостям ВДНХ нашу любимую Удмуртию. Получится душевный, теплый, яркий, эмоциональный и где-то даже помпезный рассказ об истории Удмуртии, ее людях и достижениях. Это будет и попытка взглянуть в будущее региона. Сценарий этого концерта – уникальный. И я могу с уверенностью сказать, что многие номера известных удмуртских исполнителей и коллективов будут представлены на сцене впервые», – рассказал главный режиссер и идеолог концерта Павел Поздеев.

В первом блоке концерта, который называется «Гордость» выступят удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», фольклорный коллектив «Бабушки из Бураново», государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас». Планируется, что будет поставлен рекорд по массовому исполнению популярного удмуртского народного танца «Тыпыртон».

В блоке «Уверенность» зрители узнают о развитии промышленности и сельского хозяйства Удмуртии наших дней.

Также отдельный блок посвятят туризму. Артисты путём песен и танцев расскажут о красоте Удмуртии, её праздниках и фестивалях.

Блок «Надежда» обратится к будущему Удмуртии. В его рамках выступят современные музыканты: вокалистка Свети Ручкина, исполнитель в стиле фолк-фьюжн Павел Александров, а также танцевальные студии.

Всего на концерте выступят более 100 певцов, музыкантов и танцоров. Мероприятие пройдёт 5 декабря с 19:00 до 21:00 по московскому времени на главной сцене ВДНХ.