«Бабушки из Бураново» приготовили перепечи в Москве на ВДНХ

Москва. В Москве рамках выставки-форума «Россия» (0+) «Бабушки из Бураново» провели мастер-класс по приготовлению перепечей. Событие состоялось в Доме российской кухни на ВДНХ.

Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях. Сначала прославленный коллектив выступил на сцене перед собравшимися. После всех гостей поприветствовала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

«Для нас это возможность познакомить всех с культурой, колоритом нашей маленькой Родины. В гастрономии наше культурное наследие, наш характер, наши продукты, наши тёплые и добрые руки», — сказала Ольга Викторовна.

После этого началось приготовление перепечей. Бабушки раскатывали тесто, а первый вице-премьер занялась нарезкой начинки.

Напомним, 5 декабря в выставке проходит День Удмуртии. Сама выставка-форум «Россия» организована по поручению президента России Владимира Путина.