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«Бабушки из Бураново» приготовили перепечи в Москве на ВДНХ

16:20, 05 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
«Бабушки из Бураново» приготовили перепечи в Москве на ВДНХ
16:20, 05 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#Бабушки из Бураново\n#перепечи
Фото: Кадр из видео
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Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума «Россия».

Москва. В Москве рамках выставки-форума «Россия» (0+) «Бабушки из Бураново» провели мастер-класс по приготовлению перепечей. Событие состоялось в Доме российской кухни на ВДНХ.

Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях. Сначала прославленный коллектив выступил на сцене перед собравшимися. После всех гостей поприветствовала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

«Для нас это возможность познакомить всех с культурой, колоритом нашей маленькой Родины. В гастрономии наше культурное наследие, наш характер, наши продукты, наши тёплые и добрые руки», — сказала Ольга Викторовна.

После этого началось приготовление перепечей. Бабушки раскатывали тесто, а первый вице-премьер занялась нарезкой начинки.

Напомним, 5 декабря в выставке проходит День Удмуртии. Сама выставка-форум «Россия» организована по поручению президента России Владимира Путина.

16:20, 05 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
190
0
#Москва\n#ВДНХ\n#Удмуртия\n#Бабушки из Бураново\n#перепечи