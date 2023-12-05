В Москве презентовали календарь событийного туризма Удмуртии на 2024 год

Москва. На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» (0+) прошла презентация календаря событийного туризма в Удмуртии на 2024 год.

Запись прямого эфира с мероприятия разместили на официальной странице правительства УР в соцсетях. Перед участниками мероприятия выступила первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

«Самое главное, что мы предлагаем, связано с душой, сердцем, с тем, что близко каждому из вас. Вся наша инфраструктура, все наши традиции предполагают развитие культа семьи», — сказала Ольга Викторовна.

Также перед собравшимися выступили «Бабушки из Бураново». Они спели удмуртские частушки и подарили гостям куколки-обереги.

Напомним, 5 декабря на выставке проходит День Удмуртии. Сама выставка-форум «Россия» организована по поручению президента России Владимира Путина.