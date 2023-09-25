В Воткинском районе нашли заблудившихся туристов

Людей подвёл навигатор.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе обнаружили туристов, которые уехали по неверному маршруту. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
Сообщение о заблудившихся людях поступило 23 сентября.
Трое человек выехали на автомобиле из Казани в Ханты-Мансийск. В пути навигатор завел машину не в том направлении и туристы заблудились районе Мишкинского месторождения.
Спасатели сразу выехали на место, где могли находиться потерявшиеся. Спустя непродолжительное время их удалось найти и вывести на трассу.
Жителям Удмуртии напоминают, что если им потребуется помощь спасателей, следует звонить по телефону 112.