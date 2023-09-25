В Воткинском районе нашли заблудившихся туристов

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе обнаружили туристов, которые уехали по неверному маршруту. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сообщение о заблудившихся людях поступило 23 сентября.

Трое человек выехали на автомобиле из Казани в Ханты-Мансийск. В пути навигатор завел машину не в том направлении и туристы заблудились районе Мишкинского месторождения.

Спасатели сразу выехали на место, где могли находиться потерявшиеся. Спустя непродолжительное время их удалось найти и вывести на трассу.

Жителям Удмуртии напоминают, что если им потребуется помощь спасателей, следует звонить по телефону 112.