Прокуратура проверила аттракцион в Индустриальном районе Ижевска «Автомобили сталкивающиеся»

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверила безопасность аттракциона «Автомобили сталкивающиеся» центра русской культуры «Русский Дом» на улице Воткинское шоссе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

С проверкой на место сотрудник надзорного органа выехал после обращения ижевчанина. Было установлено, что в случае нарушения работы механизмов, которые могут привести к несчастному случаю, действия оператора аттракциона не отвечают требованиям законности и безопасности.

Прокурором Индустриального района директору учреждения внесено представление.

В настоящее время все нарушения устранены, со всеми операторами аттракционов проведен инструктаж. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.