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Прокуратура проверила аттракцион в Индустриальном районе Ижевска «Автомобили сталкивающиеся»

11:30, 20 июля, 2023
Прокуратура проверила аттракцион в Индустриальном районе Ижевска «Автомобили сталкивающиеся»
11:30, 20 июля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#аттракционы\n#развлечения\n#дети\n#безопасность
Фото: unsplash.com (Ankush Minda)
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С просьбой провести проверку обратился местный житель.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверила безопасность аттракциона «Автомобили сталкивающиеся» центра русской культуры «Русский Дом» на улице Воткинское шоссе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

С проверкой на место сотрудник надзорного органа выехал после обращения ижевчанина. Было установлено, что в случае нарушения работы механизмов, которые могут привести к несчастному случаю, действия оператора аттракциона не отвечают требованиям законности и безопасности.

Прокурором Индустриального района директору учреждения внесено представление.

В настоящее время все нарушения устранены, со всеми операторами аттракционов проведен инструктаж. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

11:30, 20 июля, 2023
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аттракционы\n#развлечения\n#дети\n#безопасность