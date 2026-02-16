Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Первая тройня родилась в Удмуртии в 2026 году

18:05, 16 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Первая тройня родилась в Удмуртии в 2026 году
18:05, 16 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
599
0
#Удмуртия\n#дети\n#тройня
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
599
0

Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Первая тройня родилась в Удмуртии в 2026 году. Как сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов, 2 братика и сестрёнка появились на свет в Перинатальном центре УР.

«В семье это четвёртый, пятый и шестой малыши. У мамы Венеры и папы Александра теперь счёт равный — 3 девочки, 3 мальчика. Благодарю врачей и медсестер за работу. Роды прошли хорошо, с ребятами все в порядке», — написал Бречалов. 

Он заверил, что власти поддержать молодую семью региональным материнским капиталом — на троих это 900 тысяч рублей.

Напомним, первая тройня 2025 года появилась на свет в октябре.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

18:05, 16 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
599
0
#Удмуртия\n#дети\n#тройня