Ижевск. Удмуртия. Первая тройня родилась в Удмуртии в 2026 году. Как сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов, 2 братика и сестрёнка появились на свет в Перинатальном центре УР.

«В семье это четвёртый, пятый и шестой малыши. У мамы Венеры и папы Александра теперь счёт равный — 3 девочки, 3 мальчика. Благодарю врачей и медсестер за работу. Роды прошли хорошо, с ребятами все в порядке», — написал Бречалов.

Он заверил, что власти поддержать молодую семью региональным материнским капиталом — на троих это 900 тысяч рублей.

Напомним, первая тройня 2025 года появилась на свет в октябре.