Седьмой региональный чемпионат «Абилимпикс» открыли в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В седьмой раз в Удмуртии стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Абилимпикс» является массовым движением поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Людям, имеющим инвалидность, порой бывает сложно адаптироваться в социуме, найти достойное применение своим способностям и навыкам. При этом на примерах победителей конкурсов по профессиональному мастерству мы видим, что специалисты с инвалидностью могут добиться больших успехов», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В Удмуртии Чемпионаты профмастерства, на которых участники показывают, как владеют профессиональными компетенциями, проходят с 2017 года. За это время увеличилось как количество компетенций — с 5 до 40, так и число участников — с 27 до более 300.

В этот раз в состязаниях будут участвовать 310 человек, в числе которых 115 школьников от 14 лет, 165 студентов и 35 специалистов. Для них добавили 7 новых компетенций: «Массажист», «Изготовление деревянной игрушки», «Художественный дизайн», «Коррекционная педагогика», «Логопедия», «Агрономия» и «Фоторепортер».

Основной площадкой выступает Ижевский торгово-экономический техникум, но также соревнования пройдут в Воткинске, Глазове, Сарапуле, поселке Ува и селе Якшур-Бодья.

Также для участников проведут деловую и образовательную программы, во время которых они посетят республиканскую интерактивную выставку «Город мастеров», презентации специальностей, мастер-классы и поучаствуют в деловых играх и круглых столах.

«Движение «Абилимпикс» – это не только карьерный трамплин для людей с инвалидностью, но и возможность занять достойное место в обществе, реализовать свой потенциал и почувствовать свою значимость», — заявила руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Итоги регионального Чемпионата подведут 19 мая, а финальные соревнования национального Чемпионата «Абилимпикс» пройдут в Москве с 17 по 25 октября.