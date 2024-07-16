Второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту «Ижватерфест» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту в Приволжском федеральном округе «Ижватерфест» (12+). Об этом сообщает республиканская организация Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов».

Спортсмены из Уральского, Сибирского, Приволжского межрегиональных советов ВОИ уже участвовали в первом этапе фестиваля с 10 по 14 мая в Тюмени.

Второй этап соревнований пройдёт с 22 по 26 июля на базе отдыха «Эко порт» в Ижевске. Открытие (12+) фестиваля запланировано на 14:00 23 июля.

В них будут участвовать представители Приволжского, Центрального, Южного, Северо-Западного межрегиональных советов Всероссийского общества инвалидов. Отмечается, что в это раз участники будут соревноваться не только на парусных катамаранах класса «Яркат», но и на радиоуправляемых яхтах «DRAGON FORCE 65 RG». Также организаторы запланировали теоретические занятия, командный тренинг и другие мероприятия.

Напомним, что в 2023 году в фестивале «Ижватерфест» в Ижевске участвовал 21 парусник.