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Второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту «Ижватерфест» пройдёт в Ижевске

15:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту «Ижватерфест» пройдёт в Ижевске
15:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#гонки\n#инвалиды
Фото: ИА «Сусанин»
79
0

В этом году регаты также будут проходить в моноклассе «Радиоуправляемые яхты «DRAGON FORCE 65 RG».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут второй этап Всероссийского фестиваля ВОИ по парусному спорту в Приволжском федеральном округе «Ижватерфест» (12+). Об этом сообщает республиканская организация Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Спортсмены из Уральского, Сибирского, Приволжского межрегиональных советов ВОИ уже участвовали в первом этапе фестиваля с 10 по 14 мая в Тюмени. 

Второй этап соревнований пройдёт с 22 по 26 июля на базе отдыха «Эко порт» в Ижевске. Открытие (12+) фестиваля запланировано на 14:00 23 июля. 

В них будут участвовать представители Приволжского, Центрального, Южного, Северо-Западного межрегиональных советов Всероссийского общества инвалидов. Отмечается, что в это раз участники будут соревноваться не только на парусных катамаранах класса «Яркат», но и на радиоуправляемых яхтах «DRAGON FORCE 65 RG». Также организаторы запланировали теоретические занятия, командный тренинг и другие мероприятия. 

Напомним, что в 2023 году в фестивале «Ижватерфест» в Ижевске участвовал 21 парусник

15:50, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#гонки\n#инвалиды