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Спортсмен из Ижевска стал серебряным призёром Чемпионата России по легкой атлетике по спорту лиц с ПОДА

14:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Ижевска стал серебряным призёром Чемпионата России по легкой атлетике по спорту лиц с ПОДА
14:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Чебоксары\n#спорт\n#инвалиды
Фото: спортклуб для людей с инвалидностью в Ижевске «Кузнечики»
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Он пробежал дистанцию 1500 м.

Чебоксары. Чувашская Республика. Легкоатлет из Ижевска Влад Потапов стал медалистом Чемпионата России по легкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых. Об этом сообщается в группе спортивного клуба для людей с инвалидностью в Ижевске «Кузнечики». 

По данным Паралимпийского комитета России, соревнования стартовали 17 июля на стадионе «Олимпийский», а закончатся 19 июля. В них участвуют более 500 легкоатлетов со всей страны (0+). 

В забеге на 1500 м вторым пришёл житель Ижевска Влад Потапов. 

 

14:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Чебоксары\n#спорт\n#инвалиды