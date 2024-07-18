Спортсмен из Ижевска стал серебряным призёром Чемпионата России по легкой атлетике по спорту лиц с ПОДА

Чебоксары. Чувашская Республика. Легкоатлет из Ижевска Влад Потапов стал медалистом Чемпионата России по легкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых. Об этом сообщается в группе спортивного клуба для людей с инвалидностью в Ижевске «Кузнечики».

По данным Паралимпийского комитета России, соревнования стартовали 17 июля на стадионе «Олимпийский», а закончатся 19 июля. В них участвуют более 500 легкоатлетов со всей страны (0+).

В забеге на 1500 м вторым пришёл житель Ижевска Влад Потапов.