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Священник из Кизнерского района отправился в зону СВО

08:30, 24 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Священник из Кизнерского района отправился в зону СВО
08:30, 24 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
52
0
#Удмуртия\n#епархия\n#спецоперация
Фото: vk.com/pravoslavieizhevsk
52
0

Настоятель храма села Короленко будет нести духовное служение в инженерно-саперном подразделении.

Кизнер. Удмуртия. Священник из Кизнерского района будет духовно окормлять военнослужащих из Удмуртии в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Короленко отец Леонид Лобанов принял решение присоединиться к своей пастве в инженерно-саперном полку поселка Кизнер, с которым сотрудничает много лет. Его бойцы сейчас выполняют воинский долг в зоне СВО.

Прошение о новом месте служения отец Леонид подал митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину и получил благословение владыки.

08:30, 24 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
52
0
#Удмуртия\n#епархия\n#спецоперация