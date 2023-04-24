Священник из Кизнерского района отправился в зону СВО

Кизнер. Удмуртия. Священник из Кизнерского района будет духовно окормлять военнослужащих из Удмуртии в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Короленко отец Леонид Лобанов принял решение присоединиться к своей пастве в инженерно-саперном полку поселка Кизнер, с которым сотрудничает много лет. Его бойцы сейчас выполняют воинский долг в зоне СВО.

Прошение о новом месте служения отец Леонид подал митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину и получил благословение владыки.