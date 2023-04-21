В Можге осудили бывшего охранника, «обносившего» вверенный ему магазин

Можга. Удмуртия. Бывшего охранника магазина осудили в Можге за кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с июля по сентябрь 2022 года мужчина совершал кражи по месту работы. Из охраняемого им торгового зала охранник похитил товаров на сумму более 38 тыс. рублей. На следствии подсудимый полностью возместил ущерб.

Можгинский районный суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы. Приговор в законную силу ещё не вступил.