Ижевчане выберут одно из пяти предложенных общественных пространств для благоустройства в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам предложили выбрать одно из пяти общественных пространств, которое благоустроят в 2024 году на средства национального проекта. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На голосование выставлено пять территорий: лес у ТРК «Столица», пространство у Дворца детско-юношеского творчества, тропа здоровья между Южным парком и сквером Драгунова, общественное пространство у школы №57, Аллея счастья на улице Удмуртской.

Голосование за пространство уже идёт. Поддержать одно из них можно онлайн на сайте всероссийской платформы 18.gorodsreda.ru.

Также голосование проходит в шести районах Удмуртии и, помимо Ижевска, в пяти городах.

В Воткинске на выбор предоставлено два варианта благоустройства Богатырёвского парка, в Глазове — сквер в районе Птицефабрик, аллея у школы искусств «Глазовчанка» и Берёзовая роща на улице Глинки. В Можге лишь один вариант — за Детский парк. В Сарапуле горожане выберут между территорий у дома №87 по улице Азина и благоустройством территорий между домами по улицам Дубровская, 55 и Ленина, 2.