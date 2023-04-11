28-летний водитель погиб в ДТП на территории Якшур-Бодьинского района

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе 10 апреля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Около 21:00 на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга» в Якшур-Бодьинском районе столкнулись «Фольксваген Поло» и «Тойота Лэнд Крузер». В результате удара на месте погиб 28-летний водитель немецкого автомобиля. Его 27-летний пассажир получил травмы. Также пострадал 38-летний водитель «Тойоты» и его пассажир — девочка 2015 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится расследование.

«Помните, что за рулем транспортного средства нужно быть особенно внимательным, скорость, с которой вы осуществляете поездку, должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением для выполнения требований ПДД РФ», — предупреждают в полиции.