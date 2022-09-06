В Малопургинском районе возобновят строительство Дома милосердия «Бабушек из Бураново»

Бураново. Удмуртия. В селе Бураново Малопургинского района, на родине знаменитого женского фольклорного коллектива, возобновят строительство приюта для одиноких престарелых людей. Продолжение работ стало возможным благодаря участию руководства республики и благотворителей.

Напомним, строительство Дома милосердия при храме Святой Троицы в селе Бураново началось в 2018 году по инициативе участниц песенного коллектива «Бабушки из Бураново», они же стали главными жертвователями этого проекта. Как рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева, планы по строительству практически сошли на нет из-за пандемии, концертная детальность «Бабушек из Бураново» прекратилась, соответственно, не стало гонораров, которые исполнительницы отдавали сначала на возведение храма, а затем – на Дом милосердия.

Благодаря содействию главы республики Александра Бречалова к проекту подключился благотворительный фонд «Родное Прикамье», сумма финансовой поддержки составила 3,5 млн рублей. Этих средств хватит, чтобы завершить тепловой контур здания.

Дом милосердия – это и веление души «Бабушек из Бураново», и ответ на общественный запрос, уверена одна из старейших участниц коллектива Галина Конева. «Знаю, в Завьяловском районе для четвероногих приют строят. Так неужели для двуногих мы не имеем права приют построить? У нас в селе и в соседней деревне есть старики – живут одни, ничего не могут уже, у кого-то дети за границей, приехать никак, границы закрыты. Ну куда деваться бабушке или дедушке? Вот для них и строим», – заключила Галина Николаевна.

Дом милосердия будет рассчитан на девять постояльцев. Изначально планировалось, что здание будет двухэтажным на 20 проживающих, однако экономические реалии внесли свои коррективы, и проект пришлось сделать более скромным.

На текущем этапе строителям предстоит довести кладку здания под плиты перекрытия, смонтировать кровлю, вставить окна, двери и завести коммуникации. Эти работы планируется начать уже на следующей неделе и завершить до конца декабря, рассказал руководитель подрядной организации ООО «ЦНТТ» Александр Серов.

«Мы работаем с бурановскими бабушками уже больше 10 лет, строили церковь, на которую они вкладывали и собирали деньги. С нашей стороны никакой финансовой заинтересованности здесь нет, нас попросили – мы помогаем. Большую часть работ выполняем собственными силами и средствами без всякой оплаты.

По опыту нашей дружбы с этим коллективом, скажу: хотя бабушки и говорят, что им многие помогают, все свои начинания на старте они реализуют за счет собственных средств. Помощь, конечно, им идет, но она носит уже догоняющий характер, а начинать, как известно, всегда сложнее», – подчеркнул Александр Серов.

Первый заместитель главы администрации Малопургинского района Вячеслав Соколов подчеркнул важность и уникальность проекта «Дом милосердия» для всего района. «Это первый такой объект в Малопургинском районе, но не первый благотворительный проект, который реализуется по инициативе «Бабушек из Бураново». Сначала в селе был построен храм, затем трапезная, а в 2018 году началось строительство Дома милосердия. Тогда удалось возвести только стены, потом, по понятным причинам, стройку пришлось заморозить.

Бабушки обращались к главе республики, Александр Владимирович побывал в Малопургинском районе, заезжал в Бураново, осмотрел объект и пообещал поддержку. Думаю, строительство будет завершено успешно», – рассказал Вячеслав Соколов.