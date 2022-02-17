В Ижевске завершилось строительство школы на улице Берша

Ижевск. Удмуртия. Строительство школы на улице Берша в Ижевске завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на слова начальника «Горстроя» Алексея Зиновьева.

16 февраля глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе с представителями администрации встретился с активом микрорайона улицы Берша. Основной темой разговора стала сдача школы, строительство которой начали в конце 2018 года. Общая стоимость проекта превысила 1 млдр рублей.

С 22 февраля 2022 года Госстройнадзор начнёт итоговую проверку здания. Процесс может занять около 20 дней. Ввести здание на 1 224 места в эксплуатацию планируется в марте.

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания школы позднее 1 апреля не допускается условиями участия в нацпроекте», — уточнил присутствовавший на встрече исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ региона Ришат Ибрагимов.

Также до конца февраля объявят торги на закупку оборудования, которое должны поставить 10 мая. По словам начальника управления образования города Натальи Гвоздковой, уже начата подготовка к получению лицензии, собираются документы для оформления санэпидзаключения, ведётся подбор персонала. Штат планируется укомплектовать к 1 июля. Деньги на выплату зарплат предусмотрены в городском бюджете.

В школе на предстоящий учебный год сформируют восемь первых классов. В добавок в новое здание въедут 12 классов, сформированные 1 сентября 2021 года и проходящие обучение в других школах Устиновского района.

Дата открытия образовательного комплекса — 1 сентября текущего года.