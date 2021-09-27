Туристические «кругосветки» пройдут в Ижевске и Воткинске

Стартуют они в начале октября.

Ижевск. Удмуртия. C 3 октября по 4 ноября в Ижевске пройдёт республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Как сообщили организаторы «ВКонтакте», официальный старт дадут 3 октября на двух площадках.

Первая площадка — фан-зона в парке имени С. М. Кирова. Вторая — Ижевский ипподром, центральный вход. В обоих местах туристы смогут пройти дистанции пешком, проехать на велосипеде, а также пройти маршрут-квест на экологическую и краеведческую тематику.

Кроме того, с 4 октября «кругосветка» стартует в онлайн-формате. Кроме парка имени Кирова и ипподрома с этого для будут доступны туристско-краеведческие маршруты со стартом в сквере оружейника Драгунова — «Дуровская Грань» и «Трудовая доблесть города».

Также фестиваль пройдёт и в Воткинске. Как сообщила пресс-служба администрации города, «Воткинская кругосветка» стартует 2 октября в Берёзовском лесу. Здесь туристов также ждут пешие и вело-дистанции.