Более 25 тысяч многодетных семей живут в Удмуртии

Среднедушевой доход трети из них превышает величину прожиточного минимума.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на 1 июля живет 25 027 многодетных семей. По данным министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, в них воспитывается 80 936 детей. Больше всего семей с тремя и более детьми – в Ижевске (7 683). Далее идут Завьяловский район (1 758) и Воткинск (1 358).

При этом, по данным отчета ведомства, среднедушевой доход 36% таких семей превышает величину прожиточного минимума. За первое полугодие 7 190 родителей получили компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.

Многодетные семьи в Удмуртии имеют право на получение целевых жилищных займов и соцвыплат на погашение части основного долга по ним, компенсацию части коммунальных расходов, получение земельного участка, компенсацию процентной ставки по кредитам на строительство и покупку жилья на первичном рынке. Школьники из таких семей получают бесплатное питание, а родители - льготу по уплате транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

Кроме того, малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные лекарства для детей до 6 лет и 6 месяцев, компенсацию стоимости проезда, 50-процентную скидку на оплату детского сада, получение безвозмездной субсидии на строительство, капремонт или покупку жилья при условии признания семьи нуждающейся в этом.

Напомним, что также в Удмуртии действует региональный материнский капитал для семей, в которых в 2021 году родится третий или последующий ребенок.