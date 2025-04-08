Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 10 апреля стартуют отправки призывников в войска. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Призывная кампания продлится с 1 апреля до 15 июля. В 2025 году из Удмуртии призовут около 170 тыс. молодых людей 1995-2007 годов рождения. Отмечается, что увеличение числа новобранцев вызвано общим увеличением штатной численности Вооруженных сил России.

Призыв для педагогических работников образовательных организаций стартует 1 мая.

В зависимости от состояния здоровья, уровня физической подготовки и результатов профессионально-психологического отбора новобранцев распределят по различным родам войск. Наибольшее количество ребят направят для прохождения военной службы по призыву в Сухопутные войска – их будет 43,6% от общего количества новобранцев. Ещё 13,4% призывников отправятся на службу в Воздушно-космические силы, 8,8% – в войска Национальной гвардии, 6,2% – в Воздушно-десантные войска, 5,1% – в Ракетные войска стратегического назначения и 4,9% – в Военно-морской флот.

В 2025 году впервые повестки рассылаются как в бумажном, так и электронном виде.