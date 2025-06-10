Ижевск. Удмуртия. Реверсивное движение ввели на участке Окружной Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На участке региональной дороги от улицы Тепличной до кольца Славянского шоссе началась укладка выравнивающего слоя асфальта. Работы будут выполняться с 08:00 до 20:00 ежедневно. В связи с этим на участке ввели реверсивное движение со светофорным регулированием.

Завершить ремонт планируется к 12 июня.

«Сейчас на месте находится порядка десяти единиц техники. Объект выполняем поэтапно. Весь участок не отфрезеровываем, поскольку покрытие сильно изношено. Работаем участками», – пояснил заместитель главного инженера подрядной организации «Радонеж Дорожные Конструкции» Сергей Довбня.

С 14 июня начнется укладка выравнивающего слоя на участке от СНТ «Ошмес» в сторону Якшур-Бодьинского тракта. Работы также будут выполняться ежедневно с 08:00 до 20:00. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.