Александр Бречалов: ребят из многодетных семей будут бесплатно кормить в школах Удмуртии

С 1 марта 2020 года мера будет распространяться на все многодетные семьи вне зависимости от дохода.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил доклад «О положении в Удмуртской Республике» и рассказал о мерах поддержки многодетных семей.

С 2019 года многодетные малообеспеченные семьи получили льготу 50% по транспортному налогу на 1 автомобиль до 150 лошадиных сил. С 2020 года эту меру распространят на все семьи, где воспитываются трое и более детей, вне зависимости от дохода.

«Второе. С марта 2020 года мы возвращаем прежний порядок, в соответствии с которым из дохода многодетной семьи, определяемого для цели получения льгот, вычитается ипотечный платеж», - сообщил глава региона. Кроме того, с 1 марта 2020 года все школьники из многодетных семей будут бесплатно обедать в столовых своих учебных заведений.

Еще одну меру поддержки введут с 2021 года. При рождении третьего и последующих детей родители будут получать единовременно 240 тыс. рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке, покупку квартиры или строительство дома. «На эти цели будет направлено 75 млн рублей дополнительно. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой», - пояснил Александр Бречалов.

Отметим, что поддержка многодетных семей - одно из направлений нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.