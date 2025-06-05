Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался бывший руководитель регионального Гидрометцентра Алексей Бердников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Аркадьевич проработал в Удмуртском ЦГМС более 15 лет. Под его руководством был построен и введён в эксплуатацию производственно-лабораторный комплекс Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При нём также возвели и запустили один из первых доплеровских локаторов в России. Кроме того, реализовывались программы модернизации наблюдательной сети Удмуртии.

Прощание с Алексеем Бердниковым состоится с 10:00 до 11:00 7 июня по адресу: Ижевск, пр. Квартальный, 25.

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