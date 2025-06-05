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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии скончался бывший руководитель регионального Гидрометцентра

17:10, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии скончался бывший руководитель регионального Гидрометцентра
17:10, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Гидрометцентр Удмуртии\n#некролог\n#общество
Источник фото: пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра
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Прощание с ним состоится 6 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался бывший руководитель регионального Гидрометцентра Алексей Бердников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Аркадьевич проработал в Удмуртском ЦГМС более 15 лет. Под его руководством был построен и введён в эксплуатацию производственно-лабораторный комплекс Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

При нём также возвели и запустили один из первых доплеровских локаторов в России. Кроме того, реализовывались программы модернизации наблюдательной сети Удмуртии.

Прощание с Алексеем Бердниковым состоится с 10:00 до 11:00 7 июня по адресу: Ижевск, пр. Квартальный, 25. 

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17:10, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
650
0
#Гидрометцентр Удмуртии\n#некролог\n#общество