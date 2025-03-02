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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии избрали председателя Республиканского родительского комитета

15:56, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии избрали председателя Республиканского родительского комитета
15:56, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
169
0
#Удмуртия\n#образование\n#общество
Источник фото: t.me (Светлана Болотникова)
169
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Его выбрали на первом заседании комитета.

Ижевск. Удмуртия. Председателем Республиканского родительского комитета Удмуртии стал Владимир Шведчиков. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в своём Телеграм-канале. 

Такое решение приняли на первом заседании комитета. Секретарём стала Ирина Касимова. 

Также были решены вопросы профориентации. Участники заседания познакомились с деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки, обсудили план действий по участию в конкурсе родительских инициатив. 

Напомним, родительский комитет при Министерстве образования и науки создали в декабре 2024 года. Консультативный орган будет заниматься налаживанием связей между родителями и органами управления в сфере образованиИжевск. Удмуртия. Председателем Республиканского родительского комитета Удмуртии стал Владимир Шведчиков. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в своём Телеграм-канале. 

Такое решение приняли на первом заседании комитета. Секретарём стала Ирина Касимова. 

Также были решены вопросы профориентации. Участники заседания познакомились с деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки, обсудили план действий по участию в конкурсе родительских инициатив. 

Напомним, родительский комитет при Министерстве образования и науки создали в декабре 2024 года. Консультативный орган будет заниматься налаживанием связей между родителями и органами управления в сфере образования.

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15:56, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
169
0
#Удмуртия\n#образование\n#общество