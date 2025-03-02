Ижевск. Удмуртия. Председателем Республиканского родительского комитета Удмуртии стал Владимир Шведчиков. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в своём Телеграм-канале.

Такое решение приняли на первом заседании комитета. Секретарём стала Ирина Касимова.

Также были решены вопросы профориентации. Участники заседания познакомились с деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки, обсудили план действий по участию в конкурсе родительских инициатив.

Напомним, родительский комитет при Министерстве образования и науки создали в декабре 2024 года. Консультативный орган будет заниматься налаживанием связей между родителями и органами управления в сфере образованиИжевск. Удмуртия. Председателем Республиканского родительского комитета Удмуртии стал Владимир Шведчиков. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова в своём Телеграм-канале.

Такое решение приняли на первом заседании комитета. Секретарём стала Ирина Касимова.

Также были решены вопросы профориентации. Участники заседания познакомились с деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки, обсудили план действий по участию в конкурсе родительских инициатив.

Напомним, родительский комитет при Министерстве образования и науки создали в декабре 2024 года. Консультативный орган будет заниматься налаживанием связей между родителями и органами управления в сфере образования.