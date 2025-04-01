На улице 1 Мая жители МКД не захотели видеть мульды на придомовой территории.
Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска просят убрать мусорные контейнеры с обочин центральных улиц. Такое сообщение поступило главе города Алексею Заметаеву во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Мульды заметили у многоквартирного дома №4 на улице 1 Мая. По словам градоначальника, жители высказались за то, чтобы убрать мульды с территории, и перенесли их за дом. Однако работники мусоровозов для своего удобства перенесли контейнеры на обочину дороги.
«Мое мнение такое: у каждого многоквартирного дома должна быть своя контейнерная площадка. Я настаиваю, чтобы эта контейнерная площадка была во дворе дома, а не за территорией, которая называется прилегающей и которая нужна для обслуживания этого дома», – прокомментировал ситуацию Алексей Заметаев.
Он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос размещения мульд. Возможно, их вернут на придомовую территорию.
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