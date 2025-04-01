Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Жители Воткинска просят убрать мусорные контейнеры с обочин центральных улиц

10:59, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жители Воткинска просят убрать мусорные контейнеры с обочин центральных улиц
10:59, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
132
0
#Удмуртия\n#мусор\n#Воткинск\n#общество
Источник фото: arzik2
132
0

На улице 1 Мая жители МКД не захотели видеть мульды на придомовой территории.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска просят убрать мусорные контейнеры с обочин центральных улиц. Такое сообщение поступило главе города Алексею Заметаеву во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Мульды заметили у многоквартирного дома №4 на улице 1 Мая. По словам градоначальника, жители высказались за то, чтобы убрать мульды с территории, и перенесли их за дом. Однако работники мусоровозов для своего удобства перенесли контейнеры на обочину дороги.

«Мое мнение такое: у каждого многоквартирного дома должна быть своя контейнерная площадка. Я настаиваю, чтобы эта контейнерная площадка была во дворе дома, а не за территорией, которая называется прилегающей и которая нужна для обслуживания этого дома», – прокомментировал ситуацию Алексей Заметаев.

Он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос размещения мульд. Возможно, их вернут на придомовую территорию. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:59, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
132
0
#Удмуртия\n#мусор\n#Воткинск\n#общество