Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска просят убрать мусорные контейнеры с обочин центральных улиц. Такое сообщение поступило главе города Алексею Заметаеву во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Мульды заметили у многоквартирного дома №4 на улице 1 Мая. По словам градоначальника, жители высказались за то, чтобы убрать мульды с территории, и перенесли их за дом. Однако работники мусоровозов для своего удобства перенесли контейнеры на обочину дороги.

«Мое мнение такое: у каждого многоквартирного дома должна быть своя контейнерная площадка. Я настаиваю, чтобы эта контейнерная площадка была во дворе дома, а не за территорией, которая называется прилегающей и которая нужна для обслуживания этого дома», – прокомментировал ситуацию Алексей Заметаев.

Он добавил, что в ближайшее время будет решаться вопрос размещения мульд. Возможно, их вернут на придомовую территорию.