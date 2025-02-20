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Жителей Удмуртии предупредили о тумане ночью 21 февраля

11:30, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителей Удмуртии предупредили о тумане ночью 21 февраля
11:30, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
29
0
#Удмуртия\n#общество\n#МЧС\n#туман
Источник фото: ИА «Сусанин»
29
0

Ожидается ухудшение видимости.

Удмуртия. Туман ожидается в Удмуртии ночью и утром 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Также ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

Пешеходам напоминают о необходимости аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, а также надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям в свою очередь настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. 

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11:30, 20 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
29
0
#Удмуртия\n#общество\n#МЧС\n#туман