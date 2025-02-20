Удмуртия. Туман ожидается в Удмуртии ночью и утром 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Также ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

Пешеходам напоминают о необходимости аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, а также надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям в свою очередь настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.