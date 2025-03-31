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В Воткинске планируют обустроить проход к школе №17

16:07, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Воткинске планируют обустроить проход к школе №17
16:07, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
112
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#дети\n#общество
Источник фото: Яндекс.Карты
112
0

Обустроенный тротуар оказался закрыт забором, ограждающим многоквартирный дом.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске планируют обустроить проход к школе № 17. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев во время прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Горожане недовольны тем, что жители дома №43 по улице Спорта решили огородить территорию забором в результате общедомового собрания. Тем самым они закрыли тротуар, ведущий к школе № 17.

«Я понимаю, что сегодня речь идёт об обходе этого дома <…>. Вопросом этим будем заниматься. Мы планируем там сделать переход через лог и благоустроить эту территорию с выходом на улицу Спорта», – прокомментировал Алексей Заметаев.

Точные сроки градоначальник не назвал. Он пояснил, что это будет зависеть от финансовых возможностей.

Сейчас школьники могут добраться до школы в обход по улицам Робеспьера или Марата.

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16:07, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
112
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#дети\n#общество