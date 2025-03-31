Воткинск. Удмуртия. В Воткинске планируют обустроить проход к школе № 17. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев во время прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Горожане недовольны тем, что жители дома №43 по улице Спорта решили огородить территорию забором в результате общедомового собрания. Тем самым они закрыли тротуар, ведущий к школе № 17.

«Я понимаю, что сегодня речь идёт об обходе этого дома <…>. Вопросом этим будем заниматься. Мы планируем там сделать переход через лог и благоустроить эту территорию с выходом на улицу Спорта», – прокомментировал Алексей Заметаев.

Точные сроки градоначальник не назвал. Он пояснил, что это будет зависеть от финансовых возможностей.

Сейчас школьники могут добраться до школы в обход по улицам Робеспьера или Марата.