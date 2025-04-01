Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев остался недоволен качеством выполненных работ по замене лифтов в многоквартирных домах. Об этом он сообщил в прямом эфире на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас у предприятий, выполняющих работы по замене лифтов, есть возможность получить субсидию на возмещение части затрат. При этом выплата составляет около 6% от стоимости, указанной в договоре, но не более 6% от предельной стоимости услуг, установленной постановлением Правительства Удмуртии.

По словам градоначальника, в 2024 году город предоставил субсидии трём организациям на установку трёх лифтов. Общая сумма составила 444 тыс. рублей.

«На 2025 год в бюджете города предусмотрены расходы порядка 500 тыс. рублей. Но тем не менее хочу сказать, что у нас есть проблемы. Вопросы, касающиеся качества и сроков выполнения работ. Мы ими занимается, мы в курсе», – добавил Алексей Заметаев.

Напомним, в январе жители дома в районе «Южный» начали застревать в лифтах, поставленных в 2024 году. Проблема коснулась нескольких домов. По словам механика, причиной стал сбой подачи электричества.