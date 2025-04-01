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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Воткинска рассказал о проблемах с качеством работ при замене лифтов в городе

14:48, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Глава Воткинска рассказал о проблемах с качеством работ при замене лифтов в городе
14:48, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#Воткинск\n#лифт\n#общество
Источник фото: ИА «Сусанин»
302
0

Также не устраивают сроки их замены.

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев остался недоволен качеством выполненных работ по замене лифтов в многоквартирных домах. Об этом он сообщил в прямом эфире на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас у предприятий, выполняющих работы по замене лифтов, есть возможность получить субсидию на возмещение части затрат. При этом выплата составляет около 6% от стоимости, указанной в договоре, но не более 6% от предельной стоимости услуг, установленной постановлением Правительства Удмуртии.

По словам градоначальника, в 2024 году город предоставил субсидии трём организациям на установку трёх лифтов. Общая сумма составила 444 тыс. рублей.

«На 2025 год в бюджете города предусмотрены расходы порядка 500 тыс. рублей. Но тем не менее хочу сказать, что у нас есть проблемы. Вопросы, касающиеся качества и сроков выполнения работ. Мы ими занимается, мы в курсе», – добавил Алексей Заметаев.

Напомним, в январе жители дома в районе «Южный» начали застревать в лифтах, поставленных в 2024 году. Проблема коснулась нескольких домов. По словам механика, причиной стал сбой подачи электричества.

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14:48, 01 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
302
0
#Воткинск\n#лифт\n#общество