Региональный маткапитал смогут получить 300 многодетных семей Удмуртии

Его размер составляет 250 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году региональный маткапитал в Удмуртии смогут получить 300 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в прошлом году было подписано постановление, согласно которому, на региональный маткапитал могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2021 года и до 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок. Также это касается усыновления. Одно из условий для разовой выплаты – нуждаемость в улучшении жилищных условий. Площадь жилья на каждого члена семьи не должна превышать 18 кв. м.

Сумма маткапитала составляет 250 тыс. рублей. Деньги можно направить как на ипотеку, так и на покупку квартиры, строительство дома или его подключение к инженерным сетям. Всего из регионального бюджета на эти цели выделили 75 млн рублей. Отметим, если ранее родители уже получали 300 тыс. рублей из регионального бюджета, то на данную соцвыплату они претендовать не могут.

На 1 июня за поддержкой обратились уже 256 семей, 51 заявка реализована. Всего в настоящее время в Удмуртии проживают 24 884 многодетные семьи.

По всем вопросам можно обращаться в Центр жилищных инициатив по телефону: 8 (3412) 310 -889.