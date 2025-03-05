Пермь. Пермский край. Повздорившей с общественниками Удмуртии певице Лолите отменили концерт в Перми. Об этом пишет «Газета.ру».

Выступление должно было пройти 19 марта, но, по мнению Лолиты, его отменили из-за «доносов».

«У «общественников» нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут. А ведь они важнее беготни за артистами», — рассказала певица.

Напомним, ранее Лолита ответила общественникам из сообщества «Русская Община Ижевск» на призывы отменить её концерт в столице Удмуртии. Тогда она предложила оппонентам «почитать книгу и заняться своими детьми». После этого своё отношение к эстрадной исполнительнице высказал известный в Ижевске историк-краевед Евгений Шумилов. Он назвал Лолиту «грязной жирной гусеницей».

Кроме того, Минкультуры Удмуртии ответил на недовольство «Русской общины» и «Совета отцов УР» проведением концерта певицы, указав на то, что законных оснований для отмены выступления нет.