Ижевск. Удмуртия. Годовалые близняшки, попавшие в больницу в Удмуртии, уже поправились. Об этом ИА «Сусанин» сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Напомним, годовалые девочки попали в больницу с рядом заболеваний, у них наблюдается отставание в развитии. В отношении 37-летней матери детей возбуждено уголовное дело.

Ольга Авдеева пояснила, что девочек в больницу привезла сама мать. Однако, оставив их в больнице, женщина не навещала детей.

«Пару раз звонила, но она не приезжала на вызовы врачей. Дети находятся сейчас в медицинском учреждении. Женщина цыганской национальности», – отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что семья зарегистрирована в Кировской области. В Удмуртии мать детей снимала квартиру.

На данный момент республиканские органы опеки ждут ответ от коллег из Кировской области. Идет проверка на наличие угрозы здоровью и жизни малышек. По её результатам станет известно, вернутся дети домой или их изымут из семьи.