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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ольга Авдеева: попавшие в больницу в Удмуртии годовалые близнецы уже поправились

15:25, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Ольга Авдеева: попавшие в больницу в Удмуртии годовалые близнецы уже поправились
15:25, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
36
0
#Удмуртия\n#общество\n#дети
Источник фото: unsplash.com (Luma Pimentel)
36
0

Оказалось, что семья зарегистрирована в Кировской области.

Ижевск. Удмуртия. Годовалые близняшки, попавшие в больницу в Удмуртии, уже поправились. Об этом ИА «Сусанин» сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Напомним, годовалые девочки попали в больницу с рядом заболеваний, у них наблюдается отставание в развитии. В отношении 37-летней матери детей возбуждено уголовное дело. 

Ольга Авдеева пояснила, что девочек в больницу привезла сама мать. Однако, оставив их в больнице, женщина не навещала детей.

«Пару раз звонила, но она не приезжала на вызовы врачей. Дети находятся сейчас в медицинском учреждении. Женщина цыганской национальности», – отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что семья зарегистрирована в Кировской области. В Удмуртии мать детей снимала квартиру. 

На данный момент республиканские органы опеки ждут ответ от коллег из Кировской области. Идет проверка на наличие угрозы здоровью и жизни малышек. По её результатам станет известно, вернутся дети домой или их изымут из семьи. 

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15:25, 21 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
36
0
#Удмуртия\n#общество\n#дети