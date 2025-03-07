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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии утвердили порядок получения полноценного питания будущим и кормящим матерям

11:18, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии утвердили порядок получения полноценного питания будущим и кормящим матерям
11:18, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
54
0
#Удмуртия\n#дети\n#материнство\n#общество
Источник фото: unsplash.com (Omar Lopez)
54
0

Его выдача будет зависеть от медицинских показаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили порядок обеспечения беременных женщин и кормящих матерей полноценным питанием по заключению врачей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Udmurt.ru.

Меру поддержки могут получить женщины, срок беременности которых достиг 12 недель, и кормящие матери, но не более 6 месяцев послеродового периода.

В число медицинских показаний, по которым женщина сможет получить питание, входит дефицит массы тела (менее 18), железодефицитная анемия 2 и 3 степени и многоплодная беременность.

Обеспечение питанием осуществляется на основании заключения и выписанного рецепта врача-гинеколога или замещающего его специалиста. Питание предоставляется в виде сухих смесей. Получить их можно в аптеках по рецептам. 

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11:18, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
54
0
#Удмуртия\n#дети\n#материнство\n#общество