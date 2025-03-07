Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили порядок обеспечения беременных женщин и кормящих матерей полноценным питанием по заключению врачей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Udmurt.ru.

Меру поддержки могут получить женщины, срок беременности которых достиг 12 недель, и кормящие матери, но не более 6 месяцев послеродового периода.

В число медицинских показаний, по которым женщина сможет получить питание, входит дефицит массы тела (менее 18), железодефицитная анемия 2 и 3 степени и многоплодная беременность.

Обеспечение питанием осуществляется на основании заключения и выписанного рецепта врача-гинеколога или замещающего его специалиста. Питание предоставляется в виде сухих смесей. Получить их можно в аптеках по рецептам.