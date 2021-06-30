Семья должна будет дать письменное согласие на получение участка, не обеспеченного инфраструктурой.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновят выдачу многодетным земельных участков без коммуникаций. Государственный Совет республики внес поправки в республиканский закон о бесплатном предоставлении земли под строительство льготным категориям граждан. Изменения затронут многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Согласно федеральному законодательству, многодетная семья может бесплатно получить землю под строительство при условии, что к ней подведены все необходимые коммуникации. Из-за нехватки средств на строительство коммунальной инфраструктуры, выдача льготных участков в Удмуртии приостановлена в июле 2018 года.

Выступая на сессии Госсовета, глава республики Александр Бречалов рассказал, что сегодня в Удмуртии в очереди на получение земли стоят 2176 многодетных семей. В муниципалитетах сформировано 1016 участков, однако все они практически без коммуникаций. В наличии имеется 90 выделенных участков, обеспеченных инфраструктурой, в ближайшее время их распределят между очередниками.

Процесс выделения земли под жилье необходимо синхронизировать с планами по развитию инфраструктуры, подчеркнул глава региона. Передавая участок семье, муниципалитеты не снимают с себя обязательство по строительству коммуникаций. Вода, дороги, газ – все это должно подведено к новым жилым зонам в течение 2-3 лет, отметил Александр Бречалов.

Чтобы получить землю без коммуникаций, семья должна составить письменное заявление. При этом у многодетных сохраняется право отказаться от уже выделенного участка и воспользоваться другими мерами социальной поддержки для улучшения жилищных условий – получить льготный кредит либо встать в очередь на безвозмездную субсидию.