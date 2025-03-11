Малая Пурга. Малопургинский район. В Удмуртии отец выплатил долги по алиментам ради поездки за границу. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по республике.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать четвёртую часть от всех видов доходов на содержание сына. Однако свой родительский долг он выполнял не регулярно. Задолженность по алиментам превысила 400 тыс. рублей.

Весенние каникулы мужчина планировал провести за границей. Однако в его отношении судебный пристав ввёл ограничение в праве выезда за пределы России. Только тогда мужчина в кратчайшие сроки оплатил свою задолженность.