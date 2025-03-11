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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии отец выплатил долги по алиментам ради поездки за границу

16:23, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии отец выплатил долги по алиментам ради поездки за границу
16:23, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
102
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#Удмуртия\n#судебные приставы\n#общество\n#дети\n#алименты
Источник фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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Сумма невыплаченных денег на содержание сына превышала 400 тыс. рублей.

Малая Пурга. Малопургинский район. В Удмуртии отец выплатил долги по алиментам ради поездки за границу. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по республике.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать четвёртую часть от всех видов доходов на содержание сына. Однако свой родительский долг он выполнял не регулярно. Задолженность по алиментам превысила 400 тыс. рублей.

Весенние каникулы мужчина планировал провести за границей. Однако в его отношении судебный пристав ввёл ограничение в праве выезда за пределы России. Только тогда мужчина в кратчайшие сроки оплатил свою задолженность. 

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16:23, 11 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
102
0
#Удмуртия\n#судебные приставы\n#общество\n#дети\n#алименты