Ижевск. Удмуртия. Родители будущих первоклассников в Удмуртии могут написать черновик заявления о приеме. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минцифры.

«Черновик повышает ваши шансы записать ребёнка в ту школу, в которую хотите вы. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», – отмечается в сообщении.

После формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта родители получат дополнительное напоминание, а уже в день приёмной кампании останется лишь нажать на кнопку «Отправить».

Напомним, кампания по записи ребёнка в школу стартует 1 апреля. Она будет проходить в два этапа.