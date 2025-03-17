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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Родители будущих первоклассников в Удмуртии могут написать черновик заявления

14:34, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Родители будущих первоклассников в Удмуртии могут написать черновик заявления
14:34, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
33
0
#Удмуртия\n#первый класс\n#госуслуги\n#общество
Источник фото: ИА «Сусанин»
33
0

Таким образом повышается шанс записать ребёнка в понравившееся учреждение.

Ижевск. Удмуртия. Родители будущих первоклассников в Удмуртии могут написать черновик заявления о приеме. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минцифры.

«Черновик повышает ваши шансы записать ребёнка в ту школу, в которую хотите вы. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», – отмечается в сообщении.

После формирования черновика заявления в 1 класс появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта родители получат дополнительное напоминание, а уже в день приёмной кампании останется лишь нажать на кнопку «Отправить».

Напомним, кампания по записи ребёнка в школу стартует 1 апреля. Она будет проходить в два этапа.

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14:34, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
33
0
#Удмуртия\n#первый класс\n#госуслуги\n#общество