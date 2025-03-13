Ижевск. Удмуртия. Неполное солнечное затмение увидят жители Удмуртии в марте. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщил директор центра довузовского образования УдГУ и биолог Алексей Дерюгин.

Астрономическое явление ожидается уже через две недели, 29 марта. В этот день Солнце попадет в тень Луны.

По словам эксперта, ближайшее явление, называемое «красная Луна», жителям региона наблюдать не удастся. Оно начнется 14 марта в 22:00, однако в России его увидят лишь на Чукотке, Камчатке и на Сахалине.