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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Неполное солнечное затмение увидят жители Удмуртии в марте

15:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Неполное солнечное затмение увидят жители Удмуртии в марте
15:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
53
0
#солнечное затмение\n#космос\n#Удмуртия\n#общество
Источник фото: unsplash.com (Justin Dickey)
53
0

Астрономическое явление наступит 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. Неполное солнечное затмение увидят жители Удмуртии в марте. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщил директор центра довузовского образования УдГУ и биолог Алексей Дерюгин.

Астрономическое явление ожидается уже через две недели, 29 марта. В этот день Солнце попадет в тень Луны.

По словам эксперта, ближайшее явление, называемое «красная Луна», жителям региона наблюдать не удастся. Оно начнется 14 марта в 22:00, однако в России его увидят лишь на Чукотке, Камчатке и на Сахалине.

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15:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
53
0
#солнечное затмение\n#космос\n#Удмуртия\n#общество