Сарапул. Удмуртия. Улицу Пугачёва в Сарапуле отремонтируют по программе «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в ходе прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Речь идёт об участке от улицы Лесной до улицы Азина. Мы уже несколько лет проводим комплексные мероприятия по ремонту дорожного полотна и тротуарной сети. Ул. Пугачёва имеет сложный рельеф, и там, где потребуется установка ступенек, мы их сделаем в соответствии с необходимыми нормативами», – ответил он на вопрос местного жителя.

Шестаков добавил, что на отдельных участках ул. Пугачёва заменят коммуникации. Он добавил, что главная задача городских властей – найти решение для безопасного передвижения пешеходов на перекрёстке улиц Гоголя и Пугачёва. На сегодняшний день пешеходного перехода на участке нет.

При этом градоначальник отметил, что «зебра» у школы № 23 останется на прежнем месте.