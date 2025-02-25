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Участок улицы Пугачёва отремонтируют в Сарапуле в 2025 году

12:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Участок улицы Пугачёва отремонтируют в Сарапуле в 2025 году
12:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
23
0
#Сарапул\n#общество\n#ремонт дорог
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
23
0

Улица имеет сложный рельеф. 

Сарапул. Удмуртия. Улицу Пугачёва в Сарапуле отремонтируют по программе «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в ходе прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Речь идёт об участке от улицы Лесной до улицы Азина. Мы уже несколько лет проводим комплексные мероприятия по ремонту дорожного полотна и тротуарной сети. Ул. Пугачёва имеет сложный рельеф, и там, где потребуется установка ступенек, мы их сделаем в соответствии с необходимыми нормативами», – ответил он на вопрос местного жителя.

Шестаков добавил, что на отдельных участках ул. Пугачёва заменят коммуникации. Он добавил, что главная задача городских властей – найти решение для безопасного передвижения пешеходов на перекрёстке улиц Гоголя и Пугачёва. На сегодняшний день пешеходного перехода на участке нет.

При этом градоначальник отметил, что «зебра» у школы № 23 останется на прежнем месте.

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12:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
23
0
#Сарапул\n#общество\n#ремонт дорог