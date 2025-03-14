Ижевск. Удмуртия. 14 марта вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин и министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев объяснили ижевчанам причины появления массовых ям на дорогах. Интервью с чиновниками опубликовано в городском паблике ИГГС в соцсети «ВКонтакте».

«Спорить мы с вами не будем. Действительно, состояние дорог у нас на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Первая проблема в том, что сегодня происходит разрушение из-за перепада температур», – отметил Алексей Горбачев.

Однако он добавил, что разрушение дорожного полотна характерно именно на тех участках дорог, где давно не проводился ремонт. По его словам, на участках с новым асфальтом таких проблем не наблюдается.

При этом на вопрос о жалобах и на гарантийные участки чиновники ответили, что там ремонт производится за счёт подрядчика.

Игорь Асабин в свою очередь добавил, что с 2025 года значительно увеличится объём работ по замене верхних слоёв асфальта и капитального ремонта дорог в Ижевске и в целом по Удмуртии. Он заверил, что за три года ситуация должна измениться в лучшую сторону.

«Очень сложная весна. Понимаем напряжение людей, сами ездим по этим же дорогам, видим это безобразие. Надо планово работать», – заключил вице-премьер. Также он извинился перед жителями за ямы на дорогах.