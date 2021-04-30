Майские праздники в Удмуртии: план мероприятий 1-3 мая

В республике пройдут концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1-3 мая пройдут мероприятия, приуроченные к Дню Весны и Труда.



Ижевск



В Ижевске 1 мая вместо демонстрации на Центральной площади состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Весны и Труда. На сцене выступит удмуртский ансамбль «Шулдыр Жыт», а также солист группы «Ласковый май» Алексей Крутов. Начало в 11:00. Вход свободный.



В зоопарке пройдёт показательное кормление животных: обезьян, выдр, лошадей, медведей и других. Начало в 09:30. Общая стоимость билета — 250 рублей.



В театре «Молодой человек» покажут детский спектакль «Фантазёры. Огурцы» по рассказам Николая Носова. Начало в 11:00. Билет обойдётся в 300 рублей.



На улице Пушкинской с 12:00 начнётся старейшая велогонка. Участники проедут по улицам Пушкинской, Наговицына, Коммунаров и Лихвинцева — максимум 22 км. Из-за гонки на улицах перекроют движение.



2 мая в Ижевске пройдёт ежегодный велопарад. Колонна проедет от ТРК «Столица» до «Ашана» по улицам Автозаводская и 40 лет Победы. Последующий маршрут будет стандартным: улицы 40 лет Победы — Ухтомского — Академика Павлова — Халтурина. Сбор участников намечен на 11:00 у ТРК «Столица». Отмечается, что велоколонна будет двигаться по проезжей части, ограничивать движение транспорта не будут.



В «Открытом саду» (улица Пушкинская, 276) с 16:00 до 18:00 пройдёт праздник «Светлая Пасха». Участников ждут выступления различных культурных объединений, а также чай и куличи. Вход свободный.



1 и 2 мая с 10:00 до 15:00 в Сети Парке пройдут международные и всероссийские соревнования по велосипедному спорту «KALASHNIKOV CUP — 2021». В мероприятии примут участие спортсмены из 12 регионов России. Удмуртию представят 15 велосипедистов. Вход свободный.





Сарапул



1 мая в Сарапуле пройдёт День семейного отдыха. Сарапульский музей-заповедник организует гостям встречу с Золотой Сарапулью — она проведёт мастер-класс по декору пасхальных яиц. Мероприятие состоится в Детском музейном центре «Дача Мощевитина» (улица Некрасова, 21б). Начало в 14:00. Вход: 200 рублей.



3 мая состоится пешеходная экскурсия по музейному кварталу. Участникам покажут ансамбль памятников истории, природы и культуры города. Начало в 11:00, 13:00, 14:00. Участие платное — 100 рублей. Организатор: Сарапульский музей-заповедник.



Также в Сарапуле пройдёт экскурсия «Город рыжей девочки», названная по «Повести о рыжей девочке». Участники пройдутся по музейному кварталу, а также посетят Краеведческий музей и посмотрят гимназический класс столетней давности. Начало в 15:00. Участие платное — 200 рублей. Организатор: Сарапульский музей-заповедник.



Торжественное открытие туристического сезона также пройдёт в Сарапуле. Участникам покажут знаковые достопримечательности города. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00. Участие платное.





Воткинск



В Воткинске 1 мая на площади ДК «Юбилейный» состоится концерт «Весна майская». Ещё один под названием «Майское веселье» пройдёт в сквере у 35 магазина и будет посвящён празднику Мира и труда. Оба начинаются в 11:00.



Также 1 мая у Детской школы искусств №2 состоится Майский концерт. Начало в 17:00.



1 мая в музее истории и культуры Воткинска проведут выставки «Лента Мёбиуса» и «Детские лица войны». Начало в 16:00. Вход: 50 рублей.



2 мая тот же музей истории Воткинска пройдёт «Пасхальная викторина». Начало в 10:00. Вход: 50 рублей.





Можга



1 мая в Можге откроют внедорожный сезон «Батыр-Трофи 2021». Мероприятие пройдёт на Центральной площади. Начало в 9:00.



Также пройдёт праздничный концерт «Ритмы мая». Место проведения: Культурно-спортивный центр «Можга». Начало в 11:00.



3 мая пройдёт занятие в клубе «Любознательный слонёнок»: вьетнамская сказка «Черепаха и обезьяна». Место проведения: Детская библиотека. Начало в 11:00.