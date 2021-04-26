Глава МЧС Удмуртии о паводке: по населенным пунктам опасений уже нет

Подтопленным остается один низководный мост в Вавожском районе.

Ижевск. Удмуртия. Угроза подтопления населенных пунктов из-за паводка в Удмуртии практически миновала. Как рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 26 апреля, начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин, по населенным пунктам опасений уже нет. Однако «есть еще пруды в лесах, которые могут принести беду. С Минприроды продолжим контроль, в том числе с помощью беспилотников», - сказал Фомин.

По словам председателя Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики Евгения Шутова, на контроле остается подтопленный мост в Вавожском районе. При этом угрозы подтопления деревни Гуляево нет. 24 апреля уровень реки Иж снизился, и вода ушла с придомовых территорий в Ягане Малопургинского района. «Половодье в пределах средних многолетних значений», - отметил Шутов.

Напомним, что ранее синоптики дали неблагоприятный паводковый прогноз для Удмуртии. В начале апреля уровень воды стал активно подниматься. На это повлияло и тепло, пришедшее ненадолго в республику.