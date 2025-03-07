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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Глазова предупредил горожан об опасности выхода на лёд Чепцы

17:22, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Глазова предупредил горожан об опасности выхода на лёд Чепцы
17:22, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: Сергей Коновалов
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На реке есть полыньи. 

Глазов. Удмуртия. Глава Глазова Сергей Коновалов предупредил горожан об опасности выхода на лёд реки Чепцы. Об этом градоначальник написал на своей странице в VK.

Подготовку к паводку обсудили на городской комиссии ГО и ЧС. На реке Чепца — основном водоёме в Глазове — уже складывается опасная ситуация. Лёд ненадёжен, встречаются полыньи. 

Спасатели уже начинают проводить рейды на реке и встречи со школьниками для разъяснения мер предосторожности. 

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17:22, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#паводок