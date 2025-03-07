На реке есть полыньи.
Глазов. Удмуртия. Глава Глазова Сергей Коновалов предупредил горожан об опасности выхода на лёд реки Чепцы. Об этом градоначальник написал на своей странице в VK.
Подготовку к паводку обсудили на городской комиссии ГО и ЧС. На реке Чепца — основном водоёме в Глазове — уже складывается опасная ситуация. Лёд ненадёжен, встречаются полыньи.
Спасатели уже начинают проводить рейды на реке и встречи со школьниками для разъяснения мер предосторожности.
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