Глазов. Удмуртия. Глава Глазова Сергей Коновалов предупредил горожан об опасности выхода на лёд реки Чепцы. Об этом градоначальник написал на своей странице в VK.

Подготовку к паводку обсудили на городской комиссии ГО и ЧС. На реке Чепца — основном водоёме в Глазове — уже складывается опасная ситуация. Лёд ненадёжен, встречаются полыньи.

Спасатели уже начинают проводить рейды на реке и встречи со школьниками для разъяснения мер предосторожности.