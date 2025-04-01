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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 1 апреля началось весеннее половодье

10:33, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии 1 апреля началось весеннее половодье
10:33, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
286
0
#Удмуртия\n#реки\n#половодье\n#весна\n#тепло\n#снег\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Уровень воды в реках будет стабильно повышаться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля 2025 года началось весеннее половодье. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Уровень воды в реках республики стабильно повышается. Прогнозируемая тёплая погода также приведёт к дальнейшему подъёму.

«Учитывая вышесказанное, 1 апреля является началом весеннего половодья 2025 года на территории Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в Удмуртии обновился температурный рекорд – воздух прогрелся до 14,4 градусов.

 

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10:33, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
286
0
#Удмуртия\n#реки\n#половодье\n#весна\n#тепло\n#снег\n#паводок