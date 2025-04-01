Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля 2025 года началось весеннее половодье. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Уровень воды в реках республики стабильно повышается. Прогнозируемая тёплая погода также приведёт к дальнейшему подъёму.

«Учитывая вышесказанное, 1 апреля является началом весеннего половодья 2025 года на территории Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в Удмуртии обновился температурный рекорд – воздух прогрелся до 14,4 градусов.