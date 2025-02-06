Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Уже в середине февраля на Ижевском пруду начнут снижать уровень воды в преддверии паводка

11:20, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Уже в середине февраля на Ижевском пруду начнут снижать уровень воды в преддверии паводка
11:20, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#паводок
Источник фото: ИА "Сусанин"
136
0

Завершить понижать уровни на всех крупных прудах Удмуртии планируют к 25 марта.

Ижевск. Удмуртия. Снижать уровень воды в Ижевском пруду начнут уже в середине февраля. Как сообщает портал udmurt.ru, под председательством премьер-министра Удмуртии Романа Ефимова в правительстве республики прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в связи с необычными для зимы погодными условиями проводится значительно раньше обычного.  

«На самых крупных водохранилищах республики сработка начнётся во второй декаде февраля. Первым объектом, где начнут снижение уровня воды, станет Ижевский пруд. В конце февраля аналогичные работы пройдут на Камбарском, а в марте на Воткинском и Пудемском прудах. Завершить понижение уровней планируется к 25 марта», — говорится в сообщении.

Отметим, что температурные отклонения от нормы в Удмуртии составили 4 градуса в декабре и 6 в январе, были побиты несколько температурных рекордов.

Промерзание почвы в республике в настоящий момент составляет от 8 до 34 см, или всего 13-53% от нормы. Неглубокое промерзание позволит земле быстро оттаять и впитать талые воды.

Толщина льда на реках республики также ниже среднемноголетних значений на 10-20 см. К мониторингу паводковой ситуации готова сеть из 11 постоянно действующих гидрологических постов.

11:20, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#паводок