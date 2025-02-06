Ижевск. Удмуртия. Снижать уровень воды в Ижевском пруду начнут уже в середине февраля. Как сообщает портал udmurt.ru, под председательством премьер-министра Удмуртии Романа Ефимова в правительстве республики прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в связи с необычными для зимы погодными условиями проводится значительно раньше обычного.

«На самых крупных водохранилищах республики сработка начнётся во второй декаде февраля. Первым объектом, где начнут снижение уровня воды, станет Ижевский пруд. В конце февраля аналогичные работы пройдут на Камбарском, а в марте на Воткинском и Пудемском прудах. Завершить понижение уровней планируется к 25 марта», — говорится в сообщении.

Отметим, что температурные отклонения от нормы в Удмуртии составили 4 градуса в декабре и 6 в январе, были побиты несколько температурных рекордов.

Промерзание почвы в республике в настоящий момент составляет от 8 до 34 см, или всего 13-53% от нормы. Неглубокое промерзание позволит земле быстро оттаять и впитать талые воды.

Толщина льда на реках республики также ниже среднемноголетних значений на 10-20 см. К мониторингу паводковой ситуации готова сеть из 11 постоянно действующих гидрологических постов.