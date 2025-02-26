Ижевск. Удмуртия. В Балезинском районе началась активная подготовка к весеннему паводку. Анализ прошлых лет показал, что в зону возможного подтопления может попасть один населенный пункт. Об этом сообщает районная администрация.

В общей сложности подтопить может 117 жилых домов. В зоне риска находятся 940 человек, включая 186 детей и 210 пенсионеров. Автодороги и социально значимые объекты, по прогнозам, не пострадают от весеннего половодья.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации уже подготовлены необходимые материальные ресурсы: пиломатериалы, песчано-гравийная смесь (ПГС) и щебень. В случае подтопления будут организованы пункты временного размещения на базе школы № 1, а также запасной пункт в Кожильской школе. Вопросы обеспечения питанием и транспортировки населения из зоны затопления уже проработаны.

Специалисты напоминают жителям частного сектора о необходимости подготовиться к паводку. Чтобы избежать подтоплений, рекомендуется очистить водопропускные трубы от снега. Также стоит позаботиться о сохранности имущества: если на участке остались пиломатериалы или другие вещи, которые могут пострадать от таяния снега, необходимо заранее принять меры для их защиты.

Администрация района призывает граждан отнестись к подготовке к паводку ответственно, чтобы минимизировать возможные последствия весеннего половодья.