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Синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии

17:10, 07 апреля, 2021
Анна Торхова
Синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии
17:10, 07 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#Гидрометцентр
Фото: arzik2
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С начала апреля вода в реках начала активно подниматься.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

С 3 апреля вода в реках начала активно подниматься. Больше всего это произошло на водоемах в южной и средней частях республики, где от меженных значений показатели выросли на 70-225 см. В северной части подъем уровня воды незначительный – до 50 см.

С 9 по 11 апреля в Удмуртии прогнозируют продолжительные дожди, температура воздуха будет выше климатических норм на 5-7 градусов. В начале следующей недели ожидается до +15 градусов по Цельсию, к концу недели температура может повыситься еще.

Такая обстановка неблагоприятна при половодье. По прогнозам, водность рек может стать выше прогнозируемых значений к 18 апреля.

17:10, 07 апреля, 2021
Анна Торхова
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#Гидрометцентр