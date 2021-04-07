С начала апреля вода в реках начала активно подниматься.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики дали неблагоприятный прогноз на весенний паводок в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

С 3 апреля вода в реках начала активно подниматься. Больше всего это произошло на водоемах в южной и средней частях республики, где от меженных значений показатели выросли на 70-225 см. В северной части подъем уровня воды незначительный – до 50 см.

С 9 по 11 апреля в Удмуртии прогнозируют продолжительные дожди, температура воздуха будет выше климатических норм на 5-7 градусов. В начале следующей недели ожидается до +15 градусов по Цельсию, к концу недели температура может повыситься еще.

Такая обстановка неблагоприятна при половодье. По прогнозам, водность рек может стать выше прогнозируемых значений к 18 апреля.